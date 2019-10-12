Fransa-Türkiye mili maçı nedeniyle yayınlanmayacak Çukur dizisinde flaş değişiklik!

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı dizinin başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Cihangir Ceyhan, Burak Dakak, Nur Sürer ve Meral Çetinkaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, Çukur'da flaş bir değişiklik yaşandı.