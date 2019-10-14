Fransa Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H Grubu'nda 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet alan A Milli Takımımız, en kritik sınavını Fransa karşısında verecek. Ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ise ikinci sırada yer alıyor. Dev maçı heyecanla bekleyen milyonlarca futbolsever, "Fransa - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularının yanıtlarını arıyor. Fransa - Türkiye maçı ile ilgili tüm detaylar anbean İnternethaber'de olacak.

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda aynı puana sahip takipçisi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak.

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin yer aldığı grupta ayrıca TSİ 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Fransa - Türkiye muhtemel 11'ler

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Coman, Tolisso, Ndombele(Kante), Matuidi, Griezmann, Giroud

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Yusuf, Mahmut, İrfan Can, Hakan, Cenk, Burak