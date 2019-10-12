Fransa İzlanda'yı tek golle geçti

Milli Takımımızın da yer aldığı Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda, Fransa deplasmanda İzlanda'yı 1-0 yendi. Konuk ekibin tek sayısı Oliver Giroud'dan geldi.

H Grubu'nda Milli Takımımızla birlikte zirveye oynayan iki ekibin mücadelesinde Fransa güldü. İlk yarısı golsüz sona eren maçın tek sayısı 66. dakikada Oliver Giroud'dan geldi. Griezmann'ın düşürülmesinden kazanılan penaltı atışı için beyaz noktaya giden golcü oyuncu, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

İki takımın kalan dakikalardaki mücadelesi sonuç vermedi ve konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 18 yapan Fransa, Milli Takımımızın ardından averajla 2.'liğini sürdürdü. İzlanda ise grupta 2. kez yenildi ve 12 puanda kaldı.

Kante sakatlandı

Maç öncesi ısınırken sakatlanan Kante'nin 2-3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Chelsea'li oyuncu, Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maçta takımındaki yerini alamayacak.

Andorra 7 maç sonra kazandı

Grubun son iki sırasındaki iki ekibin mücadelesinde Andorra, Moldova'yı 1-0 yendi. Konuk ekip, maçı 10 kişi tamamlarken; 7 maç sonra gol atan Andorra'ya galibiyeti getiren isim Vales oldu. Andorda, gruptaki ilk puanlarını ve galibiyetini aldı. Moldova ise 3 puanda kaldı.