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Fransa Fas (CANLI YAYIN) İlk yarı oynanıyor

Fransa Fas (CANLI YAYIN) İlk yarı oynanıyor

2022 Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu ve finalin adı belli oluyor. Dün akşam Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen Arjantin rakibini bekliyor. Son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Roman Saiss'ın takımı Fas, yarı final maçında bu akşam karşı karşıya geliyor. Futbol severler zorlu maça saatler kala Fransa Fas maçının canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Fransa Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fransa Fas maçı öncesi öne çıkan bilgiler...

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FRANSA 1-0 FAS

Gol: 5' Theo Hernández (FRANSA)

Fransa Fas ilk 11'ler
FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Konate, T. Hernandez, Tchouameni, Fofana, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud.

FAS: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, En Nesyri, Boufal.

Fransa-Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final saat kaçta, hangi kanalda?
Al Bayt Stadı'nda oynanacak bu akşam saat 22.00'de başlayacak Fransa-Fas maçı TRT 1'den naklen ekranlara gelecek. Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yöneteceği dev maçın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bu turu geçen takım, Arjantin-Hırvatistan maçının galibiyle pazar günü final maçına çıkacak.

D Grubu'nda yer alan Fransa, ilk maçında Avustralya'yı 4-1, ikinci maçında da Danimarka'yı 2-1 yenerek son 16 turunu garantilerken, son maçında Tunus'a 1-0 mağlup oldu.

Son 16 turunda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçen "Horozlar", çeyrek finalde ise İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.

Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında rakiplerine geçit vermeyen Fas, turnuvanın elemeleri ve Dünya Kupası'nda 13 maçtır yenilmiyor.

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