Frankfurt - Galatasaray / Canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde hata yapmadan turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Frankfurt 4 - 1 Galatasaray

66'GOL! Frankfurt topu ağlara gönderdi ve farkı 4'e çıkardı.

60'Barış Alper'in içeri çevirdiği topa İlkay vurdu ancak top kalecinin kucağında kaldı.

59'Frankfurt sağ kanattan etkili geldi ancak yapılan orta isabetli olmadı.

46! İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'GOL! Kullanılan duran topta Burkardt topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

37'GOL! Frankfurt topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e geldi. Yunus Akgün'ün pas hatasında araya giren Doan, topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi.

31'Frankfurt duran topta etkili geldi. Açılan ortayı arka direğe indirdiler, Eren'e çarpan top ağlara gidiyordu ancak Eren son anda yetişerek topu çizgiden çıkardı.

23'İlkay serbest vuruşu paslaşarak kullandı ve Barış'a nefis bir top attı. Barış'ın vuruşu üstten auta gitti.

22'Barış Alper'in vuruşunda kaleci topu iki hamleyle kurtardı. Dönen topa baskı yapıp yeniden kazandık ardından Torreira'nın şutunu savunma elle kesti. Galatasaray tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

14'Galatasaray bu dakikalarda oyunu yönlendiren taraf.

8'GOOOL! Yunus Akgün topu ağlara gönderdi. Orta sahada Galatasaray baskıyla topu kazandı. Leroy Sane topu sol çaprazdaki Yunus Akgün'e bıraktı. Rakibinden sıyrılan Yunus, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

2'Frankfurt uzaklardan kaleyi yokladı son anda Uğurcan son anda uzandı ve topu kornere çeldi.

1'İlk düdük çaldı ve maça Almanlar başladı.

Frankfurt - Galatasaray ilk 11'ler

Frankfurt: Zetterer, Collins, Theathe, Koch, Brown, Chaibi, Larsson, Doan, Can Uzun, Knauff, Burkardt.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış.

CİMBOM 18. KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray, 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 8 kez direkt katılım sağlarken, 10 kez de elemelerden geldi. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2023-2024 sezonunda oynadı.

VICTOR OSIMHEN KADRODA YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Almanya'ya gitti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, tedavisi devam eden Victor Osimhen kafilede yer almadı. Galatasaray kamp kadrosu ise şöyle:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina"

AVRUPA KUPALARINDA 328 KARŞILAŞMA

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 328 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 123 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 451 kez havalandırırken, kalesinde 498 gol gördü.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 123. MÜSABAKA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 122 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin 29'undan galibiyetle ayrılırken, 62 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 122 gole karşın, kalesinde 210 gole engel olamadı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 26 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10'unu kazanırken, 8'ini ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

EINTRACHT FRANKFURT İLE GALATASARAY ARASINDA 3. RANDEVU

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar yenilmezken, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İki takım arasında 4 Kasım 1992 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. O mücadelede sarı-kırmızılılarda şu an teknik direktörlük yapan Okan Buruk da forma giydi.

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI 32 MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman temsilcileri ile 32 resmi maça çıktı. sarı-kırmızılılar; Magdeburg, Bayern Münih, Uerdingen, Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 ile oynadığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.