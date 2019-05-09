Frank Hoogerbeets 8 şiddetinde bir deprem için tarih verdi
Dünyada ve Türkiye'ye yaptığı doğru deprem tahminleriyle konuşulan Frank Hoogerbeets, 8 şiddetinde bir deprem için tarih verdi.
Deprem tahminlerinin doğru çıkması ile dünya çapında deprem kahini olarak üne kavuşan Frank Hoogerbeets, internet sitesi ve video kanalları üzerinden deprem tahminlerini paylaşıyor. Hollandalı deprem tahmincisi Denizli, Acıpayam'da 20 Mart günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem için de bir hafta öncesinde uyarıda bulunmuştu.
Hoogerbeets bu defa çok daha büyük bir deprem için tüm dünyayı uyardı. Hoogerbeets bu hafta gerçekleşen gezegen dizilimlerine dikkat çekti ve 5-6 Mayıs tarihinde gerçekleşen Mars-Dünya-Jüpiter ve Güneş-Merkür-Venüs dizilimlerinin hemen ardından Papua Yeni Gine'de 6 Mayıs Pazartesi günü 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.
7 ve 8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Güneş-Merkür-Venüs-Neptün ve Dünya-Merkür-Uranüs hizalanmasına vurgu yapan Hoogerbeets bu iki hizalanmada da Merkür'ün yer almasına değindi. Dünya-Merkür-Uranüs gezegenlerinin hizalanmasında istatistiklerden bahseden Hoogerbeets, 2005 yılından bu yana bu tip dizilimlerin yüzde 71'inin hemen ardından şiddetli depremlerin meydana geldiğini ve bu depremlerin birçoğunun 7.5 ve üzeri olduğunu belirtiyor.
Bu tip bir dizilimin meydana getirdiği depremler hakkında konuşan Hoogerbeets 9 Mart 2011 tarihinde Japonya'da meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin de yine Dünya-Merkür-Uranüs hizalanmasının ardından yalnızca iki gün sonra gerçekleştiğini ifade ediyor.