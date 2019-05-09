Frank Hoogerbeets 8 şiddetinde bir deprem için tarih verdi

7 ve 8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Güneş-Merkür-Venüs-Neptün ve Dünya-Merkür-Uranüs hizalanmasına vurgu yapan Hoogerbeets bu iki hizalanmada da Merkür'ün yer almasına değindi. Dünya-Merkür-Uranüs gezegenlerinin hizalanmasında istatistiklerden bahseden Hoogerbeets, 2005 yılından bu yana bu tip dizilimlerin yüzde 71'inin hemen ardından şiddetli depremlerin meydana geldiğini ve bu depremlerin birçoğunun 7.5 ve üzeri olduğunu belirtiyor.