FOX'un yeni dizisi Mucize Doktor'un kadrosu belli oldu! İşte oyuncu kadrosu

3 yıl sonra yeniden ekrana dönmeye hazırlanan Taner Ölmez, proje ile ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Bu uyarlama televizyon için büyük bir adım olduğu gibi beni de son derece heyecanlandıran bir iş oldu."



İşte Mucize Doktor dizisinin kadrosu