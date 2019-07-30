FOX'un yeni dizisi Mucize Doktor'un kadrosu belli oldu! İşte oyuncu kadrosu
Fox TV'de izleyiciyle buluşacak olan Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. İddialı bir oyuncu kadrosuyla ekranlara gelmeye hazırlanan dizi yeni sezonda ekranlara gelecek.
Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı 'Mucize Doktor' dizisinin çekimleri geçtiğimiz gün Bilecik’te başladı.
Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan 'Mucize Doktor'un başrolünü Taner Ölmez üstlenecek.
3 yıl sonra yeniden ekrana dönmeye hazırlanan Taner Ölmez, proje ile ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Bu uyarlama televizyon için büyük bir adım olduğu gibi beni de son derece heyecanlandıran bir iş oldu."
İşte Mucize Doktor dizisinin kadrosu
Reha Özcan (Adil)