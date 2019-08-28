FOX'un yeni dizisi başını yaktı Her Yerde Sen isyan çıkardı!

FOX ekranlarında cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri renkli, eğlenceli ve aşk kokan senaryosu ile dikkat çeken Her Yerde Sen oldu. FOX'un yaz ekranlarını şenlendiren dizi ise farklı senaryosu ile daha ilk bölümden seyirciyi içine çekti bile!