FOX'un Savaşçı dizisi çıkmaza girdi yayın akışından kaldırıldı

100. bölümü seyirci tarafından merakla bekleyen dizi Savaşçı'nın yerine 11 Ekim Pazar günü Öğretmen dizisi yayınlanmıştı. FOX'un bu haftaki yayın akışında ise yine pazar günü Savaşçı'nın saatinde Öğretmen dizisi yayınlanacak. Yani yeni haftanın program akışında Savaşçı yine yok.