FOX'un Kefaret dizisinde madara eden mantık hatası pes dedirtti
FOX TV'nin sevilen dizisi Kefaret 3 Ocak Pazar akşamı son bölümü ile ekrana geldi. Özellikle son bölülerde heyecanın arttığı dizinin bir sahnesindeki mantık hatası pes dedirtti. Alay konusu sahne sosyal medyanın diline düştü.
FOX TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Kefaret dizisi ilk bölümünden itibaren ilgiyle takip ediliyor. Dizi ilk haftalarda kanalın beklediği reyting başarısını gösteremese de ilerleyen haftalarda senaryodaki heyecanın artması ile yükselişe geçmeyi başardı.
Dizi, müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile başlayan evliliklerinin kabusa dönüşmesini ve Zeynep'e aşık olan Sinan komiserin (Mert Fırat) bu aşk uğruna her şeyini kaybetmesini konu alıyor.
Dizinin kadrosunda Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay'ın yanı sıra Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli, Ayşegül Cengiz gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.
Pazar akşamı 7. son bölümü ile ekrana gelen dizinin bir sahnesi sosyal medyanın diline düştü fena alay konusu oldu. Pes dedirten mantık hatası yönetmenin bil gözünden kaçtı.