FOX'un dizisi Savaşçı sessiz sedasız final yaptı seyirci şokta

Türkiye'yi saran ve her geçen gün etkisini arttıran koronavirüs salgını nedeniyle dizi setleri bir bir durdu ve dizilerin yeni bölümlerine süresiz ara verildi. Eskişehir'de zorlu şartlarda çekilen Savaşçı dizisi de çekimlere ara vermek zorunda kalan dizilerden biri oldu.