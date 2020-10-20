FOX'un çakma dizisi fena tökezledi Öğretmen final yapıyor!
Son günlerde ard arda dizilerin fişlerini çeken FOX'tan bir erken final haberi daha geldi. İlk bölümü ile ses getiren ve olay olan Öğretmen dizisi fena tökezledi, 2 hafta sonra 9. bölümü ile erken final yapıyor.
Son zamanlarda iddialı dizileri ard arda final yapan FOX'tan üzen bir haber daha geldi. Başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Monay ve Afra Saraçoğlu gibi genç jenerasyonun hayran olduğu isimler olan Öğretmen dizisi reytinlerde çakıldı erken final yapıyor,
Mr. Hiiragi's Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi MED yapımın açıklamasına göre 36 bölüm sürecek ve 2021 yılında Mayıs ayında final yapacaktı.
4 bölüm yayınlanan dizi koronavirüs nedeniyle yayın hayatına zorunlu ara vermek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz hafta kaldığı yerden ekran macerasına devam eden dizi FOX'un yüzünü bir türlü güldüremedi.
İlk bölümleri ile büyük ses getiren, tekrarlarını bile reyting listelerine giren dizi maalesef bekleneni karşılamadı ve her hafta düşen reytingleri ile hem seyirciyi hem de kanalı şok etti.