FOX'un 'Bir Annenin Günahı' yeni dizisine sürpriz bir isim daha katıldı! Bomba kadro

"Oyuncu kadrosu belli oldu": Limon yapımcılığın üstlendiği dizide oyuncu kadrosu tamamlandı. Oyuncu kadrosunda: Mehmet Aslantuğ, Özge Özberk ve Mert Yazıcıoğlu’nun yanı sıra dizide Hafsanur Sancaktutan, Pamir Pekin, Didem İnselel, Engin Benli, Gökçe Özyol, Burak Demir, Deniz Barut, Onuryay Evrentan, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Mina Derman, Deniz Ertürk, Koray Elibol, Ilgaz Kaya ve Alihan Türkdemir gibi birbirinden çok sevilen isimler yer alacak.