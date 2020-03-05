FOX'un 'Bir Annenin Günahı' yeni dizisine sürpriz bir isim daha katıldı! Bomba kadro
FOX'un merakla beklenen yeni dizisi 'Bir Annenin Günahı' yakın zamanda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Mehmet Aslantuğ ve Özge Özberk'in yapacağı diziye bir isim daha katıldı.
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un başrolde olacağı kod adı 'Bir Annenin Günahı' adlı dizi FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şimdiden merakla beklenen dizinin kadrosu hemen hemen belli olurken bir oyuncunun daha kadroya dahil olduğu öğrenildi.
"Oyuncu kadrosu belli oldu": Limon yapımcılığın üstlendiği dizide oyuncu kadrosu tamamlandı. Oyuncu kadrosunda: Mehmet Aslantuğ, Özge Özberk ve Mert Yazıcıoğlu’nun yanı sıra dizide Hafsanur Sancaktutan, Pamir Pekin, Didem İnselel, Engin Benli, Gökçe Özyol, Burak Demir, Deniz Barut, Onuryay Evrentan, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Mina Derman, Deniz Ertürk, Koray Elibol, Ilgaz Kaya ve Alihan Türkdemir gibi birbirinden çok sevilen isimler yer alacak.
"Mert Yazıcıoğlu'da ekibe dahil oldu": Dizi severlerin merakla beklediği 'Bir Annenin Günahı' dizisine oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun da katıldığı öğrenildi. Yazıcıoğlu, dizide Yusuf karakterine hayat verecek.
Bir Annenin Günahı dizisi Filipinlerde yayımlanan “A Mother’s Guilt” adlı yapıtın bir uyarlaması olarak Türkiye'de seyircilerle buluşturulacak.