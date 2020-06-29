FOX'un Bay Yanlış'ı fenomen dizinin çakması çıktı o sahne pes dedirtti

Yazın başlaması ile birlikte yazlık dizilerde bir bir ekranlardaki yerini almaya başladı. İzleyicinin sabırsızlıkla beklediği dizilerden biri olan Bay Yanlış ise cuma akşamı ilk bölümü ile görücüye çıktı. Son zamanlardaki açıklamaları ile gündemden düşmeyen Can Yaman ve güzel oyuncu Özge Gürel'in başrolde olduğu dizi sosyal medyanında konusu oldu.