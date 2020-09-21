FOX'un Baraj dizisi kararı sızdı duyanları isyan ettirdi!
FOX ekranlarının çiçeği burnunda dizilerinden birisi olan Baraj hakkında medya kulislerinde dolanan haberler izleyiciyi kızdırdı. Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan fakat koronavirüs engeline takılan dizi yeni sezonda yeniden başladı.
Baraj dizisi FOX tv ekranlarında yayın hayatına sessiz sedasız başladı ve ilk bölümü ile büyük ses getirdi. Henüz 2. bölümü yayınlanan dizi koronavirüs engeline takıldı ve uzun süre ekranlara ara vermek zorunda kaldı.
1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan dizi Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.
Salı akşamları sıkı rakiplerine karşı ekran savaşı veren dizi 6. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Geçtiğimiz sezon ilk bölümleri ile reyting listesinde başarı gösteren dizi yeni sezona düşük başladı.
Her hafta daha düşük reyting alan dizi için final söylentileri medya kulislerinde dolanmaya başladı. Koronavirüs sebebiyle izleyiciden ayrı kalan Baraj’ın bu sezon reytinglerde almış olduğu başarısız sonuçların ardından final yapacağı konuşuluyor.