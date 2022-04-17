FOX yeni dizisi için gemileri yaktı! 8 yıl sonra ünlü oyuncu ile el sıkıştı kadroda

Çekimleri Bursa ve İstanbul'da devam eden dizi Avşar Film tarafından çekilecek. Dizinin adı ilk olarak Masum ve Güzel olarak seçilse de daha sonra Gülümse Kaderine olarak değiştirildi. Kadrosunda birçok ünlü ismi toplayan dizide asıl bomba ise çok başka.