FOX yan çizdi Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye dönüyor!

85. bölümde merdivenden kayarak ölen Halit diziye veda etmiş ve yerine Ali İhsan karakteri ile Erdal Özyağcılar gibi usta ismin gelmişti. Savaşçı'dan bu dizi için ayrılan Berk Oktay Çağatay rolü ile Gülenay Kalkan ise Feride karakteri ile diziye dahil oldu.