FOX yan çizdi Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye dönüyor!
FOX TV'nin 4 sezondur devam eden entrika dolu yerli Dallas dizisi Yasak Elma son haftalarda reyting listesinde hızla düşüşte. Seyirci Halit'in yani Talat Bulut'un yokluğuna bir türlü alışamadı. Son bölümde ise büyük bomba patlıyor, Halit diziye dönüyor!
Yasak Elma pazartesi akşamları FOX ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. 4 sezondur devam eden dizide son haftalarda yaşanan yaprak dökümü diziyi reyting listesinde vurdu! Dizinin zengin iş adamı Halit'in yani Talat Bulut'un diziye vedasının ardından bir türlü topalanayan diziyi usta isimlerde de kurtaramayacak gibi görünüyor.
85. bölümde merdivenden kayarak ölen Halit diziye veda etmiş ve yerine Ali İhsan karakteri ile Erdal Özyağcılar gibi usta ismin gelmişti. Savaşçı'dan bu dizi için ayrılan Berk Oktay Çağatay rolü ile Gülenay Kalkan ise Feride karakteri ile diziye dahil oldu.
Bu büyük değişimin ardından reytinglerde bir yükseliş yaşansa da kısa sürdü ve gözler yeniden Halit'i yani Talat Bulut'u aramaya başladı.
Sosyal medyayı çok aktif kullanan başarılı oyuncu Talat Bulut'a ise hayranlarından yoğun bir 'geri dön' çağrısı var. Hemen hemen her paylaşımın altına 'sensiz dizinin hiç tadı yok, yeniden dön' yorumları yapan takipçileri heyecanlandıran bir gelişme bu akşam yeni bölümde yaşanacak.