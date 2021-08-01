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Fox TV'nin zammını beğenmeyen Zuhal Topal'ın yeni kanalı ortaya çıktı

Fox TV'nin zammını beğenmeyen Zuhal Topal'ın yeni kanalı ortaya çıktı

FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada programın sunucusu Zuhal Topal'ın yeni kanalı belli oldu.

Fox TV'nin zammını beğenmeyen Zuhal Topal'ın yeni kanalı ortaya çıktı

2018 yılından beri Fox TV'de Zuhal Topal'la Sofrada programını sunan Zuhal Topal, yeni sezon öncesi sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sonlandırdı.

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Fox TV'nin zammını beğenmeyen Zuhal Topal'ın yeni kanalı ortaya çıktı

Uzun zamandır programın sunuculuğunu üstlenen Topal'ın yeni sezon için zam talep ettiği ancak oran yüksek bulununca kanal yönetimi tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü.

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Fox TV'nin zammını beğenmeyen Zuhal Topal'ın yeni kanalı ortaya çıktı

Medya kulislerinden deprem etkisi yaratan bu gelişmenin hemen ardından asıl bomba söylentiler dilden dile yayılmaya başladı.

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Fox TV'nin zammını beğenmeyen Zuhal Topal'ın yeni kanalı ortaya çıktı

44 yaşındaki sunucunun ilk olarak TV8'e transfer olacağı öne sürüldü.

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