Fox TV'nin zammını beğenmeyen Zuhal Topal'ın yeni kanalı ortaya çıktı
FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada programın sunucusu Zuhal Topal'ın yeni kanalı belli oldu.
2018 yılından beri Fox TV'de Zuhal Topal'la Sofrada programını sunan Zuhal Topal, yeni sezon öncesi sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sonlandırdı.
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Uzun zamandır programın sunuculuğunu üstlenen Topal'ın yeni sezon için zam talep ettiği ancak oran yüksek bulununca kanal yönetimi tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü.
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Medya kulislerinden deprem etkisi yaratan bu gelişmenin hemen ardından asıl bomba söylentiler dilden dile yayılmaya başladı.
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44 yaşındaki sunucunun ilk olarak TV8'e transfer olacağı öne sürüldü.
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