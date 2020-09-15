FOX TV'nin yeni dizisinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat buluştu bakın rolleri ne oldu
FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı, yeni dizisi Kefaret'in başrol oyuncuları Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat oldu, Kefaret dizisi, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli isimli kitabının bir hikayesinden uyarlanmaktadır.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturacağı ve senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabının bir hikayesinden uyarlanacak olan 'Kefaret' kod adlı dizi, FOX TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi ''Zeynep'' karakterine hayat verirken, Mert Fırat da ''Başkomiser Sinan'' olarak izleyici karşısına çıkacak.
Dizide Zeynep’in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak. FOX’un yeni dizisi için hazırlıklar son hız devam ediyor.
Nurgül Yeşilçay: 26 Mart 1976 tarihinde Afyon’da dünyaya geldi. Aslen Afyonkarahisarlıdır. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Yeşilçay, 2001’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında Şener Şen ve Türkan Şoray gibi Türk Sinemasının usta isimleri ile birlikte rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki “Gülsüm” karakteri ile televizyon dünyasına adım attı.