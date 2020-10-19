FOX TV'nin yeni dizisi Kefaret Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ı buluşturdu!
Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ı buluşturan yeni dizi Kefaret'in çekimlerine başlandı. FOX TV'de yayınlanacak olan dizi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı “Kefaret” dizisi, FOX izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un paylaştığı dizide Özge Özacar, Mine Kılıç, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Ege Kökenli, Enis Yıldız, Tolga Güleç, Defne Günay, Umut Özütok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Ayşegül Cengiz gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.
Konusu: Çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başlayan dizide; özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep”in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıkları konu alınacak.
Mert Fırat da “Başkomiser Sinan” olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Zeynep’in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.