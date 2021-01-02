FOX TV'nin Son Yaz dizisi ortalığı yıktı geçti Ali Atay özlemi bitti TT oldu
FOX TV'nin yeni dizisi Son Yaz, başlar başlamaz sosyal medyada fırtınalar estirdi. Son Yaz'ın başrolü Ali Atay, en çok konuşulan isimlerdendi.
FOX TV'de yepyeni bir dizi başladı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde olduğu Son Yaz, kanalın yüzünü güldürecek gibi duruyor.
başarılı oyuncu Ali Atay, bu defa idealist bir savcı rolüyle seyirci karşısına çıktı. Yeni rolüyle hayranlarını şaşırtan Ali Atay hakkında binlerce yorum yapıldı. Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi.
Son Yaz dizisinde idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif aldı. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması…
Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.