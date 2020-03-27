FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya Serenay Sarıkaya geliyor iddiası patladı
Eda Ece, Şevval Sam gibi birçok ünlü ismin yer aldığı FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisine Serenay Sarıkaya da giriyor iddiası ortalığı karıştırdı.
Başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizi Yasak Elma, birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kadrosuyla reytingleri her hafta alt üst ederken ortaya atılan bir iddia izleyiciyi oldukça heyecanlandırdı.
Bir anda sosyal medyada ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Yasak Elma dizisinde oynayacağı konuşulmaya başladı. Fenomen dizinin hayranları bu haberi duyar duymaz sevinçten havalara uçtu. Sevilen diziye herkes tarafından sevilen oyuncu Sarıkaya'nın gelme ihtimali sosyal medyayı birbirine kattı.
Instagram'da hızla yayılan bu bilginin peşine ise tv100 düştü. Yasak Elma yapımcısı Fatih Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın Yasak Elma kadrosuna gireceği iddialarına şu sözlerle açıklık getirdi:
"Serenay Sarıkaya ile her zaman çalışmak isteriz ama biri bunu uydurmuş. Yasak Elma'ya yeni bir kadın karakter katılmıyor. Bir deli bir kuyuya taş atmış durumu..."