FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Zümrüdüanka'ya bomba transfer
FOX TV'de yayımlanan reyting rekorları kıran dizi Zümrüdüanka'nın oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Usta oyuncu artık dizinin kadrosunda yer alacak.
Başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın yer aldığı Zümrüdüanka dizisi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisinde heyecan ise gün geçtikçe artıyor.
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Zümrüdüanka dizisinin usta oyuncuları arasına ise bir isim daha gelmeye hazırlanıyor. Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Midyat, ekibe projeden ayrılan Itır Esen'in hayat verdiği karakterin eşi rolüyle katılacak.
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Kapadokya'da çekilen diziye geçen haftalarda koronavirüs molası verilmişti. Her şey yolunda giderse dizinin 20 Nisan'da sete çıkması planlanıyor.
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