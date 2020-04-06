FOX TV'nin Mucize Doktor'undan şok karar resmen duyurdular
FOX'ta farklı senaryosu ile ses getiren dizi Mucize Doktor 28. bölümü ile ekran macerasına ara vermişti. Dizinin yeni bölümleri hakkında son açıklama ise kanaldan geldi.
İlk bölümü ile Fox ekranlarında fark yaratan dizi Mucize Doktor, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile her hafta seyirciden tam not almayı başardı. Kore uyarlaması olan dizinin konusu kadar karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. İzleyici ise dizinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyor
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgının ülkemizde de giderek artmasının ardından dizi setleri bir bir durdu. Mucize Doktor dizisi de 28. son bölümün ardından ekran macerasına mola vermek zorunda kalan dizilerden oldu.
2 haftadır ekrana gelmeyen dizinin yeni bölümleri ne zaman çekilecek diye beklerken dizinin takipçilerini üzecek bir karar FOX TV'den geldi.
Perşembe akşamları reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizi artık ilk bölümünden itibaren FOX ekranlarında yayınlanacak. 28 bölüm çekilen dizi bu akşam daat 20.00'de 1. bölümü ile ekrana gelecek.