FOX TV'nin Mucize Doktor kararı şok etti! Resmen duyurdular

Daha ilk bölümü ile Fox ekranlarında fark yaratan dizi Mucize Doktor, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile her hafta seyirciden tam not almayı başardı. Kore uyarlaması olan dizinin konusu kadar karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. İzleyici ise dizinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyor