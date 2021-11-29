BIST 1.781
DOLAR 12,64
EURO 14,28
ALTIN 729,84

FOX TV'nin iddialı dizisi Misafir'e final şoku

FOX TV'nin iddialı dizisi Misafir'e final şoku

FOX TV'nin güçlü kadrosuyla iddialı dizilerinden biri olan Misafir, erken final yapacak.

FOX TV'nin iddialı dizisi Misafir'e final şoku

FOX TV'de yeni sezonun iddialı yapımlarından biri daha ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Son olarak FOX TV'nin yeni dizisi Misafir için final kararı alındı. Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerde oynadığı Misafir dizisi düşük reytingler nedeniyle ekrana veda edecek. Dizinin final tarihi de belli oldu.

111
FOX TV'nin iddialı dizisi Misafir'e final şoku

Televizyon ekranlarındaki yapımlarla ilgili yaprak dökümü sürüyor. Birbiri ardına gelen final kararlarına bugün bir yenisi daha eklendi. 

211
FOX TV'nin iddialı dizisi Misafir'e final şoku

Dizi, ilk 10 arasına giremeyince final kararı alındı.

311
FOX TV'nin iddialı dizisi Misafir'e final şoku

FOX'un yeni sezondaki iddialı dizisi Misafir, 11 Kasım'da ekran yolculuğuna başlamıştı. Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir, ekrana geldiği perşembe akşamları istenilen reytinglere ulaşamadı.

411