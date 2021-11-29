FOX TV'nin iddialı dizisi Misafir'e final şoku

FOX TV'de yeni sezonun iddialı yapımlarından biri daha ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Son olarak FOX TV'nin yeni dizisi Misafir için final kararı alındı. Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerde oynadığı Misafir dizisi düşük reytingler nedeniyle ekrana veda edecek. Dizinin final tarihi de belli oldu.