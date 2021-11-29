FOX TV'nin iddialı dizisi Misafir'e final şoku
FOX TV'nin güçlü kadrosuyla iddialı dizilerinden biri olan Misafir, erken final yapacak.
FOX TV'de yeni sezonun iddialı yapımlarından biri daha ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Son olarak FOX TV'nin yeni dizisi Misafir için final kararı alındı. Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerde oynadığı Misafir dizisi düşük reytingler nedeniyle ekrana veda edecek. Dizinin final tarihi de belli oldu.
Televizyon ekranlarındaki yapımlarla ilgili yaprak dökümü sürüyor. Birbiri ardına gelen final kararlarına bugün bir yenisi daha eklendi.
Dizi, ilk 10 arasına giremeyince final kararı alındı.
FOX'un yeni sezondaki iddialı dizisi Misafir, 11 Kasım'da ekran yolculuğuna başlamıştı. Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir, ekrana geldiği perşembe akşamları istenilen reytinglere ulaşamadı.