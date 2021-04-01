FOX TV'deki Kefaret'in yıldızı Nurgül Yeşilçay'dan itiraf 'Ağlamaktan yoruldum'
Kefaret dizisinin oyuncusu Nurgül Yeşilçay, İbrahim Selim ile Bu Gece programında samimi açıklamalarda bulundu.
Son günlerde magazin haberleriyle gündemden düşmeyen Mert Fırat ile beraber Kefaret dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, YouTube'da yayımlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı. Oyunculuğunun yanı sıra resim alanındaki başarılı işleriyle de adından söz ettiren Yeşilçay, tiyatro eğitimine başlama serüveninin bir aşk uğruna olduğu söyledi.
İşte Nurgül Yeşilçay'ın dikkat çeken açıklamaları...
"Ben o zamanlar bir ressamın yanında çalışıyordum, ona yardımcı olmak için. O zamanlar da çok hoşlandığım bir çocuk vardı. Onunla sohbetlerimiz sırasında benim anlamadığım bir şeyler bahsettiğini fark ettim.''
'Moliere' diyordu, 'Shakespeare' diyordu ben hiçbir şey anlamıyordum. Onun neden bahsettiğini anlamak için "Neymiş bunlar?" diyerek başladım tiyatroya. Hatta okulun ilk senesi hiç sevmemiştim tiyatroyu, ikinci senesinden sonra ise vazgeçemeyeceğimi anladım."
İstanbul'a geliş sürecini özellikle ertelediğinin de altını çizen oyuncu, İstanbul'un ilk başlarda kendisini çok korkuttuğunu vurguladı. Ailesinin oyuncu olmasını istemediğini de anlattı:
"Ailem oyuncu olmamı istemiyordu, aç kalacağımı düşünüyorlardı. Ne olursa olsun kolunda bir altın bilezik olsun motivasyonları bizim gençlik zamanlarımızda daha da yaygındı ailelerde.''