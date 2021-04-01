FOX TV'deki Kefaret'in yıldızı Nurgül Yeşilçay'dan itiraf 'Ağlamaktan yoruldum'

İşte Nurgül Yeşilçay'ın dikkat çeken açıklamaları...

"Ben o zamanlar bir ressamın yanında çalışıyordum, ona yardımcı olmak için. O zamanlar da çok hoşlandığım bir çocuk vardı. Onunla sohbetlerimiz sırasında benim anlamadığım bir şeyler bahsettiğini fark ettim.''