FOX TV'de Savaşçı krizi Tamer Karadağlı paylaştı kanal kızdı oyunculara yasak!
Yeni sezonu bir türlü FOX TV ekranlarında yer alamayan Savaşçı dizisindeki kriz giderek büyüyor. Tamer Karadağlı, artık isyan etti.
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı'da sular durulmuyor. Sezonun başından beri bir yayımlanacak bir yayımlanmayacak derken başrolünü başka diziye de kaptıran Savaşçı'da yine kriz çıktı. Yayın tarihi bir türlü netleşmeyen Savaşçı ile kanal arasında gerilim arttı.
Sarp Levendoğlu, Murat Serezli ve Tamer Karadağlı gibi birbirinden ünlü isimlerle yoluna devam etme kararı alan dizinin Berk Oktay'ı Yasak Elma dizisine gitmişti. Limon Film imzalı yapım bir türlü kanalda yer bulamadı.
Yayın tarihi bir türlü netleşemeyen Savaşçı dizisi ile ilgili paylaşım yapan Tamer Karadağlı da kısa süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.
Fox Tv'nin Savaşçı dizisi oyuncularına paylaşım yasağı uyguladığı iddia edildi.