FOX TV'de Savaşçı krizi Tamer Karadağlı paylaştı kanal kızdı oyunculara yasak!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı'da sular durulmuyor. Sezonun başından beri bir yayımlanacak bir yayımlanmayacak derken başrolünü başka diziye de kaptıran Savaşçı'da yine kriz çıktı. Yayın tarihi bir türlü netleşmeyen Savaşçı ile kanal arasında gerilim arttı.