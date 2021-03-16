FOX TV Zümrüdüanka'nın yıldızı Ceren Yılmaz bakın kiminle aşk yaşıyor
FOX TV'de yayımlanan Zümrüdüanka dizisinin başrolü Ceren Yılmaz'ın Fatinoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Emre Fatinoğlu ile aşkı ortaya çıktı.
Bir dönem Alp Navruz ile FOX TV'de yayımlanan Zümrüdüanka dizisiyle adından söz ettiren Ceren Yılmaz, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Snob Magazin'in haberine göre, Ceren Yılmaz, hafta sonunu İstanbul Rumeli Hisarı'nda arkadaşlarıyla birlikte geçirdi.Ceren Yılmaz'ın Fatinoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Emre Fatinoğlu ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Emre Fatinoğlu'nun Ceren Yılmaz'a hafta sonu eşlik ettiği ortaya çıkarken ikilinin gözlerden uzak ilişkilerini sürdürmek istediği öğrenildi.
Ceren Yılmaz ve Emre Fatinoğlu sosyal medyada birbirlerini takip ederken ikiliden aşk haberlerine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.