FOX TV Zümrüdüanka dizisine usta oyuncu dahil oldu flaş transfer

Güçlü bir kadın karaktere hayat verecek olan usta oyuncu Itır Esen, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna dahil oldu. Esen, diziye katılması hakkında şunları söyledi:

''Kapadokya büyülü bir yer, çekimleri böylesine güzel bir yerde yapılan “Zümrüdüanka”ya katıldığım için çok heyecanlıyım.''