FOX TV Zümrüdüanka dizisine flaş transfer usta oyuncu kadroya dahil oldu
FOX TV'nin çekimleri Kapadokya'da süren dizisi Zümrüdüanka'ya flaş bir transfer gerçekleşti. Usta oyuncu, diziye katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı FOX TV ekranlarında yayımlanan Zümrüdüanka dizisi, seyirci tarafından ilk bölümden beri beğenileri topluyor. Farklı konusu ve Kapadokya'da çekilmesiyle dikkatleri üzerine çeken dizi Zümrüdüanka'ya flaş bir transfer yaşandı.
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Güçlü bir kadın karaktere hayat verecek olan usta oyuncu Itır Esen, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna dahil oldu. Esen, diziye katılması hakkında şunları söyledi:
''Kapadokya büyülü bir yer, çekimleri böylesine güzel bir yerde yapılan “Zümrüdüanka”ya katıldığım için çok heyecanlıyım.''
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''Oyuncu arkadaşlarım ve set ekibi çok sıcakkanlı. Burada olduğum için mutluyum.''
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Itır Esen’in diziye dahil olmasıyla birlikte önümüzdeki bölümlerde neler olacağı şimdiden merak konusu oldu.
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