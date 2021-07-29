Fox Tv Zuhal Topal'la yollarını ayırdı! Ünlü sunucu Tv8'e mi geçiyor?
FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada programın sunucusu Zuhal Topal için şok karar... Topal'ın yeni sezon için yüksek zam talebinde bulunması nedeniyle anlaşması feshedildi. Topal'ın Tv8 ile anlaşacağı söylentileri medya kulislerini hareketlendirdi.
Fox TV, Zuhal Topal'la Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal'ın sözleşmesini feshetmesiyle gündem oldu. Kanalın bu kararı Zuhal Topal'ın yeni sezon için yüksek oranlı zam talebinde bulunmasının ardından aldığı konuşulmaya başlandı. Medya kulislerinden deprem etkisi yaratan bu gelişmenin hemen ardından asıl bomba söylenti dilden dile yayılmaya başladı. Topal'ın Tv8'e transfer olacağı iddia edildi. Program formatı nedeniyle Acun Ilıcalı ile davalık olan Zuhal Topal ile ilgili bu iddia kafaları karıştırdı.
Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından olan Zuhal Topal'la Sofrada programıyla ilgili Fox TV aldığı kararla gündem oldu.
Zuhal Topal henüz sessizliğini bozmadı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tatil yapan Zuhal Topal'ın yeni sezonda hangi kanalda boy göstereceği merak konusu oldu.
Acun Ilıcalı ile program yüzünden davalık oldular!
Acun Medya ve TV8, FOX'ta yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti. Acun Medya ve TV8’in “Zuhal Topal’la Sofrada” programının yapımcısı Dual Yapım ve FOX aleyhine açtığı davada karar 2020 yılında çıkmıştı. Mahkeme programın durdurulması talebini reddetmişti.