Fox Tv Zuhal Topal'la Sofrada anlaşması feshedildi! Tv8'e mi geçiyor?

Fox TV, Zuhal Topal'la Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal'ın sözleşmesini feshetmesiyle gündem oldu. Kanalın bu kararı Zuhal Topal'ın yeni sezon için yüksek oranlı zam talebinde bulunmasının ardından aldığı konuşulmaya başlandı. Medya kulislerinden deprem etkisi yaratan bu gelişmenin hemen ardından asıl bomba söylenti dilden dile yayılmaya başladı. Topal'ın Tv8'e transfer olacağı iddia edildi. Program formatı nedeniyle Acun Ilıcalı ile davalık olan Zuhal Topal ile ilgili bu iddia kafaları karıştırdı.