FOX TV Yasak Elma'nın Yıldız'ı Maske Kimsin Sen jürisi Eda Ece korona oldu Bu hafta yayında yok mu?

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın başrollerinden Yıldız'ı canlandıran ve aynı zamanda Maske Kimsin Sen jürisinde isabetli tahminleriyle başarı gösteren Eda Ece ikinci kez koronaya yakalandığını duyurdu. Koronavirüse yakalanan Eda Ece son durumuna ilişkin açıklamasına 2 doz aşılı olduğu ve daha önce de hastalığı geçirdiği nedeniyle iyi olduğunu ifade ederek, Yasak Elma yeni bölümü ve Maske Kimsin Sen'in bu haftaki yayınıyla ilgili bilgi verdi.