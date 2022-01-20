FOX TV Yasak Elma'nın Yıldız'ı Maske Kimsin Sen jürisi Eda Ece korona oldu Bu hafta yayında yok mu?
FOX TV Yasak Elma'nın Yıldız'ı ve Maske Kimsin Sen jüri üyesi Eda Ece ikinci kez koronavirüse yakalandı Peki bu hafta Yasak Elma dizisi yayına ara mı verecek Maske Kimsin Sen yayınlanmayacak mı?
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın başrollerinden Yıldız'ı canlandıran ve aynı zamanda Maske Kimsin Sen jürisinde isabetli tahminleriyle başarı gösteren Eda Ece ikinci kez koronaya yakalandığını duyurdu. Koronavirüse yakalanan Eda Ece son durumuna ilişkin açıklamasına 2 doz aşılı olduğu ve daha önce de hastalığı geçirdiği nedeniyle iyi olduğunu ifade ederek, Yasak Elma yeni bölümü ve Maske Kimsin Sen'in bu haftaki yayınıyla ilgili bilgi verdi.
Fox’un Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen’in yıldız isimlerinden olan Eda Ece, kişisel Twitter hesabından ikinci kez Covid 19'a yakalandığını duyurdu!
Bir süre Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen’de göremeyeceğimiz Eda Ece, aşılı olduğu için süreci daha kolay atlattığını duyuyarak tüm takipçilerine de dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Twitter'dan 2. kez koronaya yakalandığını duyurdu
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, "2. kez kovid oldum, Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun.