FOX TV Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım
Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece, “Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hepinizi öptüm” paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.
FOX ekranlarının bol entrikalı dizisi Yasak Elma dizisi korona salgını sonrası tedbirler kapsamında 4 hafta önce yayımlanan 74. bölümle izleyiciyle buluştu ve sete ara verildi. Dizinin başarılı oyuncusu Eda Ece ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.
Yasak Elma'da Yıldız karakteriyle popülerliğini attıran Eda Ece, Instagram paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor. Ece, Yıldız karakterini çok özlediğini ifade eden bir mesaj paylaştı. Karantina günlerinde evine kapanan güzel oyuncu diziyi tekrar baştan izlemeye başladığını açıkladı.
"Yeni bölümlerde görüşmek üzere": Birçok hayranı da Eda Ece gibi Yasak Elma dizisini çok özlediklerini belirten yorumlar yaptı. Ünlü oyuncunun 'Yıldız'ı hatırlatması takipçileri heyecanlandırdı ve yeni bir gelişme olup olmadığı merak edildi.
“Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hepinizi öptüm” diye mesaj bırakan Eda Ece’nin herhangi bir zaman vermemesi de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu mesajında “Yıldız’ı oynamayı özledim, evde rengimiz soldu. Yasak Elma izlemeye 3. Sezon 1. bölümden başlarım bugün. Ya da dur ya en baştan alayım. 75 bölüm çektik dile kolay” diye yazdı.