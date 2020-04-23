FOX TV Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

"Yeni bölümlerde görüşmek üzere": Birçok hayranı da Eda Ece gibi Yasak Elma dizisini çok özlediklerini belirten yorumlar yaptı. Ünlü oyuncunun 'Yıldız'ı hatırlatması takipçileri heyecanlandırdı ve yeni bir gelişme olup olmadığı merak edildi.