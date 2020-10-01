FOX TV Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade çıplak fotoğrafların sergisinde ısrarcı
Reyting rekortmeni dizi Yasak Elma'da oynayan Nesrin Cavadzade, kendisine gelen çıplak fotoğraflardan sergi açacağını yineledi.
Bol entrikanın olduğu dizi Yasak Elma'da Şahika karakteriyle herkesin beğenisini kazanan ve güzelliğiyle de sıklıkla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Babasıyla kahvaltı yapan oyuncu, gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
Cavadzade'ye sohbet esnasında daha önce söylediği ''kendisine yollanan çıplak fotoğraflardan sergi açma'' açıklaması soruldu. Başarılı oyuncu, hala erkeklerin sosyal medyadan kendisine çıplak fotoğraf gönderdiğini ifade etti.
Aynı konuya değinen oyuncu, bu fotoğrafları sakladığını söyledi. Kendisini bu tarz fotoğraflarla rahatsız edenler hakkında ise, ''Kimse kendini çok zeki ya da kurnaz sanmasın'' dedi.
Ayrıca Cavadzade'ye Hazal Kaya'nın ''Şişman oyuncular başrol oynatılmıyor'' sözleri de soruldu. Ünlü oyuncu, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını dile getirdi.