FOX TV Yasak Elma'nın başrolü koronavirüse yakalandı durumu ağır!
FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma'nın setinde koronavirüs şoku yaşandı. Başrol, koronaya yakalandı durumunun ağır olduğu söylendi.
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı FOX TV'nin olay dizisi Yasak Elma, pandemi kuralları çerçevesinde çekimlerine devam ediyordu. Henüz pandemi Türkiye'de yeni yayılmaya başladığı esnada setlerin durmasını isteyen Yasak Elma oyuncularından biri koronavirüse yakalandı.
FOX TV'nin entrika bombası dizisi Yasak Elma'nın setinde koronavirüs krizi patlak verdi. Dizinin Yıldız karakterine hayat veren başrol oyuncusu Eda Ece'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Koronavirüs olduğu öğrenildikten sonra evinde karantinaya alınan Eda Ece'nin, hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi.
Öte yandan ünlü oyuncunun yanı sıra, set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı bilgisine ulaşıldı.