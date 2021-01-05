FOX TV Yasak Elma'nın başrolü Eda Ece'ye Arap hayranı bakın ne hediye etti

Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Eda Ece'nin başrolünde olduğu Yasak Elma dizisi, tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizide bir takım oyuncu değişiklikleri olsa da dizinin ve oyuncuların hayranlarının diziyi bırakmaya niyeti yok. Hal böyle olunca başrol oyuncuları, hayranlarının bir hayli yakın markajında ve çok seviliyorlar.