FOX TV Yasak Elma'da Eda Ece'nin partneri Gökhan Alkan'la ilk kare

Yayımlandığı ilk günden beri izleyiciyi entrikalarıyla ekrana kilitleyen FOX TV dizisi Yasak Elma'da ortalık fena karışıyor. Dizide yaşanan yaprak dökümünün ardından yeni oyuncular bir bir diziye girmeye başladı. Yasak Elma'nın kadrosuna son dahil olan isim ise Gökhan Alkan oldu.