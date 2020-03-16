FOX TV Yasak Elma yıldızı Eda Ece'nin Koronavirüs çıkışı! Setler devam ediyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi etkisi altına alan Koronavirüs, 5 bin 400'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'de de görülmeye başlayan Koronavirüs ile mücadelede önlemler git gide artıyor.