FOX TV Yasak Elma yıldızı Eda Ece'nin Koronavirüs çıkışı! Setler devam ediyor
Türkiye'de Coronavirus salgını artarak devam ederken Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, Twitter hesabından setlerin devam etmesine tepki gösterdi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi etkisi altına alan Koronavirüs, 5 bin 400'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'de de görülmeye başlayan Koronavirüs ile mücadelede önlemler git gide artıyor.
Türkiye'de okulların tatil edilmesi, AVM saatlerinde değişiklik yapılması, birçok sınır kapısının kapanması gibi önlemler alınırken dizi setlerinin hala devam etmesi Eda Ece'yi kızdırdı. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, Twitter hesabından tepkisini dile getirdi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan Koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerin olduğu bir paylaşım yapan Eda Ece, ''Tüm bunlar olurken setler devam ediyor'' paylaşımı yaparak yapım şirketlerine göndermede bulundu.
Eda Ece'ye set çalışanlarından da destek geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Ece'yi yalnız bırakmadı.