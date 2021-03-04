FOX TV Yasak Elma setinde koronaya yakalanmıştı Eda Ece yaşadıklarını anlattı
Eda Ece, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güzel oyuncu, yaşadıklarını anlattı.
Binlerce kişinin severek izlediği FOX TV dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakteriyle izleyici karşısına çıkan Eda Ece, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Hemen karantina altına alınan oyuncu, diziye ara verdi. Fakat Ece'nin hastalığı ağır geçirdiği haberleri hayranlarını üzdü.
Şimdilerde biraz daha iyi olduğunu dile getiren Eda Ece, yaşadıklarını sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenleriyle paylaştı:
Herkese merhaba! Haberlerden duyduğunuz üzere maalesef ben de koronavirüs geçiriyorum. Yarın karantinamın son günü. Şu anda iyiyim. Hastalığın 1-7 günü hiç de iyi değildim.''
''Şu an çevremde hala bir sürü hasta insan var, ülkemizde canıyla uğraşan bir sürü insan var, restoranların açılmış olması gibi şeylere inanamıyorum. Bazı sektörlerin çok etkilendiğini de biliyorum ama nasıl olacak endişeliyim."
Kendisinin de Yasak Elma setinde bu hastalığı kaptığını hatırlatan Eda Ece, kalabalıkta çalışanları uyarmadan da geçmedi:
"Bizim gibi kalabalıkta çalışan herkes, lütfen kendinize dikkat edin.''