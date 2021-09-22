Fox Tv Yasak Elma reytinglerine 'Şahika' şoku! Nesrin Cavadzade 'Üç Kuruş'a sattı!
FOX TV Yasak Elma dizisinin Şahikası Nesrin Cavadzade önce Kaderimin Oyunu ile geri döneceğinin sinyallerini verse de, daha sonra adı Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinde geçti. Şahika'nın gidişi sonrasında Yasak Elma reytingleri alt üst oldu.
FOX TV'de yayınlanan fenomen dizi Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cavadzade'nin gidişi sonrasında Yasak Elma reytingleri alt üst olurken sosyal medyadan oyuncuya büyük bir baskı yapıldığı iddia edildi. Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Nesrin Cavadzade’nin adı önce Üç Kuruş şimdi de Kaderimin Oyunu ile anılmaya başlandı. Yasak Elma’da reytingler adeta dip yaparken bunun tek sebebi olarak Şahika gösterildi.
Yönetmenle tartışıp seti terk etti
Yasak Elma’nın 4. sezonunda yönetmen ile tartıştıktan sonra seti terk ederek bir anlamda kendi fişini de çekmiş olan Nesrin Cavadzade’nin canlandırdığı Şahika karakteri sona erdi.
Reytingler dipte, mumla aranıyor...
Şimdilerde Şahika’nın mumla arandığı Yasak Elma’da reytingler hayal kırıklığı yaşatırken Cavadzade’nin yeni dizisinin belli olması kafaların karışmasına sebebiyet verdi.
Yaz tatilinde uzunca bir süre dinlenerek yeni tekliflere kapısını sonuna kadar açan Nesrin Cavadzade’nin adı ilk olarak Üç Kuruş dizisiyle geçti.