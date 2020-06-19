FOX TV Yasak Elma oyuncusu Şevval Sam mini şortuyla paylaştı meydan okudu

Koronavirüs salgını sebebiyle erken sezon finali yapan dizilerden olan Yasak Elma'da Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Koronavirüsün zirvede olduğu zamanlarda evde gönüllü karantina altında olan Sam, normalleşmeyle beraber soluğu tatilde alan ünlü isimlerden oldu.