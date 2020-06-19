FOX TV Yasak Elma oyuncusu Şevval Sam mini şortuyla paylaştı meydan okudu
46 yaşındaki Şevval Sam, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı yeni paylaşımıyla gençlere taş çıkardı, beğeniler peş peşe geldi.
Koronavirüs salgını sebebiyle erken sezon finali yapan dizilerden olan Yasak Elma'da Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Koronavirüsün zirvede olduğu zamanlarda evde gönüllü karantina altında olan Sam, normalleşmeyle beraber soluğu tatilde alan ünlü isimlerden oldu.
Şehir dışına çıkan Sam, takipçilerini de heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Doğa gezisi yaparken kayalıkların üzerinde mini şortuyla poz veren 46 yaşındaki Şevval Sam, kusursuz fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
Sam'ın "Gülümse" notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürede yorum yağarken yaklaşık 133 bin beğeni aldı. Güzel oyuncunun pozunu gören takipçileri ise "Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartır" yorumunu yaptı.
Öte yandan Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde Yasak Elma dizisine dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.