FOX TV Yasak Elma oyuncusu Eda Ece'den öpüşme itirafı 'Herkesin yapacağı iş değil'

Normal kilosunun 56 olduğunu belirten oyuncu, hiçbir zaman 48 kilo bir kız olamadığını, en iyi halde bile 53 kiloya kadar inebildiğini söyledi. Sağlık için yapılan her şeye saygısının olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, karantina döneminde bilinçsizce bir yeme moduna girdiğini itiraf etti.