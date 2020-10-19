FOX TV Yasak Elma için seyirciyi şok eden iddia başrol oyuncusu diziden ayrılıyor

Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizi Yasak Elma yeni sezonda da kemik izleyici kitlesini peşinden sürüklüyor. Yayımlandığı ilk günden beri reytinglerde kanalın yüzünü güldüren dizi, yeni sezonda da oldukça başarılı bir açılış yaptı.