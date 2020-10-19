FOX TV Yasak Elma için seyirciyi şok eden iddia başrol oyuncusu diziden ayrılıyor
FOX TV'nin en sevilen dizilerinde olan Yasak Elma, seyircisini üzen bir hamleye hazırlanıyor. İddialara göre, Yasak Elma dizisinden başrol oyuncusu ayrılacak.
Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizi Yasak Elma yeni sezonda da kemik izleyici kitlesini peşinden sürüklüyor. Yayımlandığı ilk günden beri reytinglerde kanalın yüzünü güldüren dizi, yeni sezonda da oldukça başarılı bir açılış yaptı.
Fakat Yasak Elma izleyicilerini üzecek bir haber hızla kulaktan kulağa yayıldı. İddialara göre dizide istenmeyen bir ayrılık yaşanacak ve başrol oyuncusu diziye veda edecek.
Hatta başrol oyuncusunun yanı sıra diziye sonradan gelen Gökhan Alkan'ın da birkaç bölüm sonra diziden ayrılacağı konuşulanlar arasında yerini aldı.
İddialara göre, Yasak Elma dizisinin 85. bölümü büyük olaylara sahne olacak. Fenomen dizide 3 sezondur Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un ölerek diziye veda edecek.