FOX TV Yasak Elma için flaş karar Eda Ece ve Nesrin Cavadzade isyan etmişti

İlk olarak Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sosyal medya hesabından dizide yer alan 5 aylık Halit Can'la fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

''En yakın temasta olduğum partnerim, 5 aylık Halit Can'ım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımı korumak da görevlerimden biridir! İşimi, seti çok seviyorum. Bunu beni tanıyan herkes bilir. İzleyen herkes işimi sevdiğimi anlar.''