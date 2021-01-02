FOX TV Yasak Elma Ender'i Şevval Sam bakın artık nerede yaşıyor kendisi tasarladı
Yasak Elma dizisinde Ender'e hayat veren Şevval Sam, kendisinin tasarladığı karavanda yaşamaya başladı.
Yasak Elma dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Şevval Sam, geçtiğimiz yıl siparişini verdiği karavanına kavuştu. Cihangir'de yaşayan Şevval Sam, kendi tasarımı olan karavanına da evinin karşısına park etti.
Sipariş ettiği karavanın içini ve dışını özel olarak tasarlayan Sam, vaktinin büyük bir çoğunluğunu artık karavanında geçiriyor. Sam, konuya ilişkin ise şunları söyledi:
"Bu karavan benim bebeğim oldu. Uzun saatler burada kalıyorum. İç tasarımı bana ait.''
''Yıllardır evimde duran ve kullanmadığım koltuklarımın kılıfıyla iç dekorasyonunu yaptırdım. Karavanın içi tamamen ağaçtan yapıldı. Benim için 2021'in en güzel hediyesi bu karavan oldu."