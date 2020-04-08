FOX TV Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer'e isyan etti
Uzun bir süredir Anadolu Efes'te oynayan Buğrahan Tuncer ile beraber olan FOX TV Yasak Elma dizisinin oyuncusu olan Eda Ece, sevgilisine isyan etti.
FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, uzun bir süredir Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile beraber mutlu bir beraber yaşıyor. Ailesiyle dahi tanıştığı söylenen Eda Ece, sosyal medyadan da aşkını takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor.
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer aşkı dolu dizgin devam ederken ikilinin aşkına Yasak Elma dizisi damga vurdu. Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'e sosyal medya üzerinden Yasak Elma dizisi için sitem etti.
Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'e korona günlerinde izlediği dizileri sordu. Tuncer'in önerdiği diziler, 'Peaky Blinders', 'Dark', 'La Casa De Papel, 'How I Met Your Mother' ve 'Vikings' oldu.
Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'in önerdiği diziler arasında kadrosunda yer aldığı Yasak Elma'nın olmamasına sitem etti.