FOX TV Yasak Elma dizisinin yapımcısı açıkladı bomba bir transfer gerçekleşti
Medyapım, Yasak Elma dizisine gelen yeni oyuncuyu açıkladı. Duyanlar şimdiden heyecanlanmaya başladı.
FOX TV'nin favori dizisi Yasak Elma'da yaşanan yaprak dökümünün ardından yeni oyuncu transferleri haberleri gelmeye başladı. Son olarak Yasak Elma dizisinde başrol Talat Bulut'un ölerek diziden ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından 4 isimle daha yolların ayrılacağı belirtildi.
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Talat Bulut, Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Buse Buçe Kahraman ve Doğaç Yıldız'ın veda edeceği diziye usta bir oyuncu transfer oldu.
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Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı yapıma usta oyuncu Erdal Özyağcılar dahil oldu.
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Oyuncunun Yasak Elma dizisinde hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli değil.
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