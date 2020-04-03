FOX TV Yasak Elma dizisinin oyuncusu Eda Ece koronavirüsün tek faydası deyip paylaştı

Televizyon ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteri ile alkışları toplayan Eda Ece, koronavirüs nedeniyle karantinada olunca sosyal medya paylaşımlarını arttırdı. Yasak Elma dizisinin çekimlerine ara verilince yeni bölümleri de yayımlanmıyor. Eda Ece de son günlerde sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.